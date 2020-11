In juni van volgend jaar wordt Botanic Sanctuary Antwerp geopend. Het wordt het derde hotel in ons land met het label vijf sterren superior en het eerste ter wereld met twee driesterrenchefs onder één dak. Het management kleurt wel heel erg Limburgs. Managing director wordt Marc Alofs, ex-directeur van Domaine La Butte aux Bois in Lanaken. In zijn zog volgen vijf gouwgenoten.