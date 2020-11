Weidebrand hindert treinverkeer op Montzenlijn

Sint-Martens-Voeren / Voeren -

De brandweer van Voeren is vrijdagavond omstreeks 19 uur moeten uitrukken naar de wijk Veurs in Sint-Martens-Voeren. Er was een fikse brand van stro en takkenbossen in de buurt van de ingang van de spoorwegtunnel. Omdat er gevreesd werd voor een spoorwegbrand wilde men geen risico’s nemen en waren bluswerken noodzakelijk. Er was een zware rookontwikkeling die richting de beide openingen van de spoorwegtunnel dreef. Deze spoorlijn tussen Aken en Tongeren, die Voeren doorkruist, gaat via een lange tunnel naar Montzen, richting Aken. Deze lijn wordt vandaag alleen nog gebruikt voor goederenvervoer en loopt door de Voerstreek. De verbinding is ook bekend als de Montzenroute. Omwille van de zware rookontwikkeling en omdat men vreesde dat er brand was in de tunnel werd het treinverkeer ook stil gelegd.