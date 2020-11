Verkiezingen Amerika. Waarom Georgia symbolisch zo belangrijk is voor Joe Biden

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden ligt op kop in Georgia. Geen hond die dit zag aankomen, de Democraten al helemaal niet. “Het is geleden van Clinton in ‘92 dat een Democraat won in die zuidelijke Republikeinse staat”, zegt professor Frank Albers. Met 16 kiesmannen is Georgia verre van oninteressant. Symbolisch is het echter nóg belangrijker.