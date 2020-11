Lockdown 2.0 werpt vruchten af in Limburg: kantelpunt in tweede golf bereikt

Hasselt - Het kantelpunt in de tweede coronagolf is bereikt in Limburg. De curve van nieuwe besmettingen blijft zakken en ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames neemt af. “We gaan de goede kant uit, maar de weg is nog lang”, zegt viroloog Steven Van Gucht.

Minder nieuwe besmettingen

De verstrengde coronamaatregelen, die half oktober ingingen en begin deze week uitmondden in een nieuwe lockdown, werpen eindelijk hun vruchten af. Al voor de derde dag op rij daalt het aantal nieuwe besmettingen op weekbasis in Limburg. Afgelopen week raakten in onze provincie gemiddeld nog altijd 415 mensen per dag besmet met het virus, al zijn er dat heel wat minder dan het daggemiddelde van 460 van de week daarvoor. De piek van het hoogste aantal nieuwe besmettingen op één dag - op 26 oktober waren er dat liefst 666 - ligt ondertussen al bijna twee weken achter ons.

De R-waarde in onze provincie - vrijdag bedroeg die 0,921 - zakt ondertussen steeds verder onder 1, wat betekent dat de corona-epidemie in Limburg al enkele dagen niet meer groeit. Ter vergelijking: op 13 oktober stond de R-waarde in Limburg nog op een recordhoogte van 1,618. Hoopgevend is ook dat de positiviteitsratio in onze provincie vrijdag voor het eerst sinds eind september opnieuw daalt. Dat betekent dat het aantal positieve testen op het totale aantal testen opnieuw zakt. Nog maar eens een bewijs dat het virus aan kracht verliest.

Minder nieuwe opnames

Tegelijk met het aantal nieuwe besmettingen daalt ook het aantal nieuwe Covid-opnames in de ziekenhuizen. Een week geleden - op 1 november - werden er in de zeven Limburgse ziekenhuizen in totaal liefst 41 Covid-patiënten op één dag opgenomen, een recordaantal tijdens de tweede golf. De afgelopen dagen waren er gemiddeld nog 25 Covid-opnames per dag in Limburg. Het aantal nieuwe Covid-patiënten daalt dus, maar blijft nog altijd heel hoog. In totaal lagen er in de zeven Limburgse ziekenhuizen vrijdag 272 Covid-patiënten, dat zijn er tien minder dan de dag voordien.

Het aantal intensieve Covid-patiënten blijft enigszins stabiel. Vrijdag waren er dat 79, de dag voordien 78. Het ZOL in Genk telt nog altijd het hoogste aantal Covid-patiënten: 87 van wie 24 op intensieve zorg. In het Genkse ziekenhuis blijven ze dan ook op hun hoede. “We hebben opnieuw zeven Covid-patiënten opgenomen, al zijn er gelukkig ook heel wat mensen die naar huis mogen”, zegt woordvoerder Jurgen Ritzen. Jessa in Hasselt heeft nu 80 Covid-patiënten, van wie 29 op intensieve.

Bij Jessa sloegen ze vorige week nog een noodkreet. “Als het aantal opnames zo blijft stijgen, ligt onze intensieve zorg tegen 10 november vol”, klonk het. “De druk is de laatste dagen bij ons gelukkig wat afgenomen”, klinkt het nu bij Jessa. “Indien deze daling aanhoudt, verwachten we niet langer dat onze intensieve begin volgende week volzet is.”

Minder transfers naar Limburg

De vrees van Jessa dat haar intensieve Covid-afdeling op 10 november de maximumcapaciteit zou bereiken, was voor een stuk ingegeven door het grote aantal Covid-patiënten dat het Hasseltse ziekenhuis van buiten de provincie opvangt. Jessa kreeg tijdens deze tweede golf in totaal al 41 Covid-patiënten uit Luik en Brussel binnen, van wie 31 patiënten op intensieve werden opgenomen. In totaal vingen de zeven Limburgse ziekenhuizen sinds 1 oktober al 85 Covid-patiënten van buiten Limburg op: 67 uit Luik, 18 uit Brussel.

Het aantal patiëntentransfers naar Limburg gaat nu wel in dalende lijn. De afgelopen twee dagen ving Jessa bijvoorbeeld nog 3 patiënten van buiten Limburg op, terwijl er dat de twee dagen daarvoor nog 7 waren. Het hoogste aantal Covid-patiënten dat op één dag van buiten onze provincie naar de Limburgse ziekenhuizen werd gebracht was elf. Dat was op 31 oktober.

Dodenbalans blijft wel stijgen

Terwijl het aantal nieuwe besmettingen daalt en de piek van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames achter ons ligt, blijft het aantal Covid-overlijdens voorlopig wel nog stijgen. Afgelopen week - tussen 30 oktober en 5 november - telden de Limburgse ziekenhuizen in totaal 27 Covid-overlijdens, oftewel gemiddeld bijna vier per dag. Dat zijn er ruim dubbel zoveel als de week daarvoor, toen er 12 Covid-patiënten stierven in Limburg.

Ondanks dat hoge aantal Covid-overlijdens is viroloog Steven Van Gucht hoopvol, al blijft hij tegelijk voorzichtig. “Het is duidelijk dat onze inspanningen beginnen te lonen. We gaan de goede kant uit, maar de weg is nog lang”, zegt Van Gucht . “Om in veilig vaarwater te komen, zullen we het huidige regime nog lang moeten volhouden.”

