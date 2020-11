Leopoldsburg -

Bij de politie zijn vrijdag twee inbraken in auto’s gemeld. In de Brugstraat gebeurde een eerste vaststelling. Een deur van een auto die er al een paar dagen stond geparkeerd, was geforceerd. Uit de auto is wat kleingeld, draadloze oortjes en parfum verdwenen. Even later werd de tweede melding in de Lidostraat vastgesteld. Wat daar werd gestolen, is nog onduidelijk. De recherche kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek.