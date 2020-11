Zaterdag vanaf 20.30 uur kan u hier live de wedstrijd tussen Tectum Achel en Aalst volgen in de Euromillions Volley League. Een wedstrijd die normaal gezien ook garant zou staan voor een uitverkochte sporthal in Achel, maar nu dus achter gesloten deuren wordt gespeeld omwille van de coronamaatregelen. Toch moet u niets van de wedstrijd missen, want u kan die hier live volgen vanaf 20.30 uur. Sportjournalist Tom Kums voorziet deskundige commentaar bij het spel.