Cercle Brugge-doelman Miguel Van Damme is weer thuis na zijn chemobehandeling. Van Damme vecht sinds september voor de vierde keer tegen leukemie.

Voor de behandeling moest hij vier weken in quarantaine en per dag mocht hij slechts gedurende één uur één persoon zien. Hij is dan ook blij om weer thuis te zijn.

“Eindelijk weer thuis! De resultaten ...