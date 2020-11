Fans zijn wild van nieuwe look Harry Styles

Er zijn nieuwe beelden opgedoken van de Britse zanger en acteur Harry Styles (26). Daarop is te zien dat zijn halflange haren plaats hebben gemaakt voor een gladde, opgeknipte retrocoupe. Fans zijn enthousiast over de stijlswitch.

Harry’s korte kopje, glad gestyled met wax, is wellicht te danken aan zijn nieuwe filmrol. In ‘Don’t Worry Darling’, een prent van Olivia Wilde, kruipt hij in de rol van liefhebbende echtgenoot Jack. De gebeurtenissen spelen zich volgens de internationale pers af “in een geïsoleerde, utopische gemeenschap in de Californische woestijn rond de jaren vijftig”. De haarmode is dan ook op dat tijdperk gebaseerd.

Umm normalize ditching online school to stare at Harry styles hair pic.twitter.com/8tm3WHefdi — melissa🌻likes carrots (@18month_my_ass) November 3, 2020

De reacties op zijn nieuwe coupe, gezien op de filmset in Los Angeles, zijn uitzinnig. “Ja, seks is tof, maar heb je ooit al Harry Styles gezien met glad haar en comfy kleding?”, staat er onder meer op Twitter. “Normaliseer spijbelen tijdens online les om naar Harry’s haar te kijken”, schrijft iemand anders. Net als: “Ik ga heel eerlijk zijn: ik heb me nooit aangetrokken gevoeld tot Harry Styles. Tot ik deze foto’s zag.”

Yea sex is cool but have you ever seen Harry styles with his hair gelled back and in comfy clothes? 🥺✨ pic.twitter.com/OY2qEJJgqu — Bonnie loves you (@brillianthazza) November 3, 2020

I am going to be fully honest. I’ve never been attracted to Harry Styles until I just saw these photos pic.twitter.com/t45xNmMa9A — insta: Exposingsceleb (@exposingsceleb) November 4, 2020

Het is niet de eerste keer dat Styles, voormalig bandlid van One Direction, scoort met een beautylook. Vorige maand werd zijn manicure met goud- en zilverkleurige nagellak, te zien in zijn nieuwste videoclip ‘Golden’, bejubeld. Velen gingen thuis aan de slag om een gelijkaardig resultaat te bekomen.