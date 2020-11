Magnus Cort is de snelste in Vuelta, Primoz Roglic vergroot voorsprong

Magnus Cort (27) won de zestiende rit in de Vuelta, van Salamanca naar Ciudad Rodrigo. De Deen was de snelste van een zwaar uitgedund peloton. Meteen zijn derde ritzege in de Vuelta, hij won al twee keer in 2016. Primoz Roglic werd tweede en vergroot door de zes bonificatieseconden zijn voorsprong op Richard Carapaz tot 45 seconden.