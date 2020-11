‘Wáár is Elke Wevers? Het mysterie uitgespit’: beluister vanaf dinsdag onze nieuwe podcastreeks

Maaseik / Neeroeteren - Elke Wevers (32) uit Neeroeteren verdween op 9 december 2010 zonder ook maar één spoor achter te laten. Dit jaar dus exact tien jaar geleden. Naar aanleiding daarvan lanceert Het Belang van Limburg dinsdag de nieuwe podcastreeks ‘Wáár is Elke Wevers? Het mysterie uitgespit’.

Tien jaar lang is Elke Wevers al vermist. De speurders tasten nog steeds in het duister over wat er precies met haar is gebeurd. In de nieuwe podcastreeks reconstrueren journalisten Geert Op ’t Eynde, Nancy Vandebroek en Kato Poelmans deze mysterieuze verdwijningszaak. Ze ontrafelen het hele dossier vanaf de verdwijning en belichten verschillende pistes die de afgelopen jaren de media haalden.

- Dinsdag 10/11: ‘In rook opgegaan’

- Dinsdag 17/11: ‘Tot wanhoop gedreven?’

- Dinsdag 25/11: ‘En plots wordt vriend Tom een moordverdachte’

- Dinsdag 01/12: ‘Hoe een brute bijlmoord de speurders naar Lapland leidt’

- Dinsdag 08/12: ‘De loodgieter, de koelwagen en het Franse kasteel’

- Woensdag 09/12: ‘Krijgt het onderzoek een nieuwe adem?’

