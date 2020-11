Van Gucht herhaalt: zo draag je een mondmasker

Het mondmasker blijft volgens viroloog Steven Van Gucht een essentieel onderdeel in de strijd tegen corona. “We beschermen elkaar met een mondmasker in de klas, in de publieke ruimte en op straat”, zei hij vrijdagvoormiddag tijdens de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. “Maar we zien dat veel mensen het mondmasker vaak verkeerd dragen, dat is nutteloos en onveilig.” Hoe moet het dan wel?