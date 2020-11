Gluren bij BV’s: Clara Cleymans heeft gemengde gevoelens, zoveel kwam Lesley-Ann Poppe bij tijdens zwangerschap

Babykilo’s tellen, verjaardag vieren en slaaptekort: de afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

Daar gaat het voornemen van Eva Daeleman om dochtertje Moon nooit roze te laten dragen. Ze kocht trouwens veel tweedehands babykleertjes.

Louis Talpe laat zoontje Lion de wereld - of toch alvast de Vlaamse velden - zien vanuit een draagzak.

Zonnen in de herfst: Eline De Munck doet het in stijl en krijgt complimenten over haar lippen.

Feest voor Clara Cleymans en dochtertje Romi. Het meisje is één jaar geworden. “Kan er niet aan doen. Ik hou te veel van baby’s. Ja ja, ook van peuters en kleuters. En pubers wie weet. Die zijn grappig. Maar baby’s zijn alles“, schrijft ze bij een kiekje over haar mixed feelings.

Roel Vanderstukken met pet deelt een boodschap in de strijd tegen het coronavirus.

Ook Leen Dendievel heeft iets te zeggen: “als je een slecht moment hebt, praat erover.”

Lepeltjesgewijs liggen ten huize Bart Peeters? Zijn hond en kat doen het voor.

Bijzonder beeld in ‘De Slimste Mens’ deze week: Ella Leyers droeg een broek.

In totaal 7,5 kilogram: dat is hoeveel Lesley-Ann Poppe tijdens haar derde zwangerschap is bijgekomen. Tijdens haar vorige zwangerschappen kwam ze meer dan dertig kilogram bij. Over drie weken wordt ze opnieuw mama.

Kato Callebaut heeft de voorbije dagen niet veel geslapen omdat ze de Amerikaanse presidentsverkiezingen volgde. Een frisse wandeling doet deugd…