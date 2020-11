Een infografiek gemaakt door een Belg gaat in de Verenigde Staten viraal. Het legt namelijk uit waarom in één oogopslag de kaart van de Amerikaanse presidentsverkiezingen overwegend Republikeins rood kleurt, terwijl intussen toch meer Democratisch blauwe stemmen worden geteld.

De man die het de Amerikanen verklaart, is Brusselaar Karim Douïeb. Hij is eigenaar van zijn databedrijf Jetpack.AI en botste in september 2019 op een kaart gebaseerd op de verkiezingsuitslag in 2016 ...