In navolging van de supporters van KRC Genk hebben ook de STVV-fans hun team met spandoeken op scherp gezet in de aanloop naar de derby op zaterdag. Toen de spelers en sportieve staf vrijdagochtend de kunstgrasmat van Stayen betraden, hingen er achter het doel boodschappen als ‘Give them hell’, ‘Fight for our colors and our city’ en ‘Derbyday = D-Day”. Geen enkele Kanarie zal het belang van de Limburgse derby nu nog kunnen relativeren…