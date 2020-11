Oververhitte boiler in kelder van Wellens café ‘Bij Mariette’

Wellen -

In de Notelarestraat is vrijdag even voor 15 uur een brand in café ‘Bij Mariette’ opgemerkt. De café is momenteel gesloten. Maar de eigenares van het gebouw woont er nog boven. Zij merkte dat er opvallend veel rook uit de kelder kwam en verwittigde de hulpdiensten. De brandweer - die snel daar was - ontdekte dat de boiler in de kelder oververhit was geraakt. De elektriciteit was ook uitgevallen. De schade is beperkt. In het café is er wat geurhinder. De ruimtes werden meteen goed verlucht.