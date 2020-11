Een 34-jarige man uit Maasmechelen kreeg vrijdag voor de Tongerse rechtbank een celstraf van acht maanden en een geldboete van 800 euro omdat hij zijn schoonbroer aanreed op het fietspad na een discussie. Er lag ook een wapenstok in zijn auto.

De dertiger en zijn schoonbroer verzeilden op 19 augustus in een discussie. Het slachtoffer had er genoeg van en vertrok met de fiets. De dertiger sprong in zijn auto en reed de verloofde van zijn zus ...