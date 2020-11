John van den Brom arriveert aan de Luminus Arena

Lang kan het niet meer duren of John van den Brom wordt ook officieel aangekondigd als de nieuwe hoofdcoach van KRC Genk. De 54-jarige Nederlander arriveerde vrijdagmiddag even voor drieën aan de Luminus Arena om er zijn handtekening te zetten en werd hartelijk verwelkomd door TD Dimitri de Condé. Van den Brom komt over van Utrecht, waar hij vrijdagochtend dan ook niet meer op het trainingsveld verscheen. Hij wordt pas na de Limburgse derby op Stayen officieel voorgesteld, zaterdagavond heeft het assistentenduo Olivieri-Ribeiro voor de tweede keer dit seizoen de leiding in handen.