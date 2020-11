Wat moet er nu nog gebeuren vooraleer Joe Biden écht de verkiezingen gewonnen heeft?

Nu Joe Biden Donald Trump voorbijgestoken is in de belangrijke strijdstaten Georgia en Pennsylvania, ziet het er wel erg gunstig uit voor zijn kansen op het presidentschap. Toch is Biden in theorie nog niet zeker en kan het nog uren- of dagenlang afwachten zijn. Wat moet er gebeuren vooraleer ‘Uncle Joe’ effectief het podium kan bestijgen voor een overwinningsspeech? En wanneer zou dat kunnen gebeuren?