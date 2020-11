Drie herfstlooks in de stijl van ‘Emily in Paris’

De Netflix-serie ‘Emily in Paris’ is gemengd onthaald bij recensenten, maar modefans zijn wel unaniem: de garderobe van het hoofdpersonage is er een om U tegen te zeggen. Wij keken en stelden lookalikes van zomerse looks opnieuw samen, zodat ze helemaal bij het najaar passen.

Het rode baretje

In de dressing van Emily zitten heel veel preppy, geruite stuks en die zijn nu on trend. Zwart-wit met een felgekleurde baret als eyecatcher: c’est simple comme bonjour.

Baret - Veritas - 14,99 euro

Blazer - Mango - 39,99 euro

Crèmekleurige top - Stradivarius - 12,99 euro

Pantalon - Mango - 29,99 euro

Handtas - Liu Jo - 80,95 euro

Pumps - Zara - 69,95 euro

Lady in green

De sleutel tot een mooie look in het groen is een dosis durf. Durf kleuren mixen en experimenteer ook gerust met accessoires met florale patronen.

Hoed - Barts - 39,99 euro

Sjaaltje - Roeckl - 37,55 euro

Bloes - Esprit - 31,99 euro

Rokje - Esprit - 29,99 euro

Laarsjes met slangenprint - Prima Moda- 52,45 euro

Mantel - Stradivarius - 55,99 euro

Kauwgomroze

Een volledig roze look hoeft er niet per se Barbie uit te zien. De tinten fuchsia en kauwgomroze laten zich perfect combineren met zwart.