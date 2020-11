Beringen -

Vrijdagochtend rond 7.30 uur is de Hamse sleepdienst opgetrommeld voor een vrachtwagen die zich op de markt in het centrum van Beringen had vastgereden. Wellicht heeft de bestuurder van de vrachtwagen zich vergist van weg, kwam daardoor middenin de werken terecht en kwam vast te zitten. Met behulp van de sleepdienst werd de vrachtwagen van richting gedraaid en kon hij wegrijden.