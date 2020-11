Clement vreest voor nieuwe coronabesmettingen tijdens interlandbreak en hekelt kalender: “Nog meer matchen? Onbegrijpelijk voor de clubs”

Mixed feelings voor Philippe Clement: de coach van Club Brugge reageerde blij én ongerust na de oproeping van Charles De Ketelaere (en andere internationals). Clement vreest voor nieuwe coronabesmettingen in zijn team. “Ik zou eigenlijk liever geen jongens zien vertrekken”, klonk het.

Het gaat hard voor Charles De Ketelaere: op één jaar tijd ging het voor de 19-jarige Bruggeling van zijn profdebuut in de Champions League naar Rode Duivel. Clement gunt het De Ketelaere. “De tijden zijn duidelijk veranderd: nu worden er ook nog vriendschappelijke interlands aan de kalender toegevoegd naast de Nations League. Dan is het logisch dat er een grotere groep wordt geselecteerd. Voor Charles is het mooi dat hij op die manier kan proeven van dat niveau.” Maar extra matchen betekent ook extra belasting: volgens Clement is dat problemen zoeken. “Voor de clubs is dat eigenlijk onbegrijpelijk. De kalender raakt zo nog meer overvol, en de matchen volgen elkaar nog sneller op. Tijdens de vorige interlandperiode hoorde je verschillende Rode Duivels al protesteren.”

Foto: BELGA

En dan is er nog corona: tijdens de vorige twee interlandbreaks kreeg Club Brugge telkens besmette spelers terug. Eerst was er Mechele, vorige maand hadden Mignolet en Kossounou het vlaggen. “Als coach in tijden van corona zou ik natuurlijk liever hebben dat er geen jongens worden opgeroepen”, aldus Clement. “We gaan er wel over spreken. In het oefencomplex leven we dag in, dag uit in onze bubbel. De voorbije vier weken hebben de spelers amper één vrije dag gehad. Naast de club zien mijn jongens enkel hun familie. Maar dan moet je plots weer naar een andere ploeg en bubbel, waardoor je gaat beginnen reizen en zelfs met andere stafleden in contact komt. Dat is heel vervelend, want je verliest zo alle controle over de situatie. Nu: ik kan mijn spelers moeilijk onder een stolp steken. Ze weten aan welke veiligheidsmaatregelen ze zich moeten houden.”

Vooraleer Club Brugge alle internationals laat gaan, volgt eerst nog de match op Oostende van komende zondag. Na vier wedstrijden zonder zege mag het gerust nog eens stormen aan zee. “Oostende is een moeilijk bespeelbare ploeg. Ze willen heel snel vooruit spelen en onderdrukken je rust aan de bal. Het is een beetje een verhaal zoals LASK, dat we kennen van vorig seizoen. Antwerp heeft daar deze week ook mee kunnen kennismaken”, aldus Clement. Clement is wel blij dat hij - ondanks de nederlaag - een reactie van zijn ploeg zag tegen Dortmund na de non-match tegen Mechelen. “Ik had dat liever gekoppeld aan een resultaat, maar het antwoord deed mij toch al plezier. Op bepaalde momenten hadden we 49 procent balbezit tegen Dortmund. Dat zie je niet veel ploegen doen.”