Ruim 200 mensen besmet met gemuteerd coronavirus in Denemarken

In Denemarken zijn zeker 214 mensen besmet met een variant van het coronavirus dat sinds juni oorspronkelijk bij nertsen optrad. Dat maakte het Deense gezondheidsinstituut SSI bekend. Tweehonderd van de gevallen werden ontdekt in de regio Noord-Jutland. Daar zijn een groot aantal nertsenfokkerijen. Het nieuwe coronavirus is al gevonden in 216 fokkerijen in het hele land.