Dilsen-Stokkem -

Donderdagnamiddag heeft de politie een controle uitgevoerd in de Dorpsstraat in Lanklaar. Onder het mom van ‘afhaal’ zou daar drank aan wandelaars en fietsers worden verkocht. Een politieploeg stelde vast dat het enkel om niet alcoholische dranken ging en dus niet in strijd met de maatregelen.