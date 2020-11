Houthalen-Helchteren -

Een krantenwinkel in Houthalen-Helchteren vraagt bezoekers om geen zonnebril en geen hoofddeksel te dragen in combinatie met een mondmasker. Klanten zijn zo onherkenbaar en dat wil de uitbater vermijden, omdat ze in september werd overvallen in haar krantenwinkel. De uitbater heeft duidelijk de schrik te pakken en schakelde zelfs security in. Ze roept de overheid op om de maatregel door te trekken naar alle winkels.