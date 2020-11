Agent redt hondje uit brand in Budingen

Zoutleeuw -

In de Hogenstraat in deelgemeente Budingen is donderdag rond 15.40 uur brand in de garage van een huis ontstaan. Passanten alarmeerden de hulpdiensten. Toen die ter plaatse kwamen, hing er niet alleen een dichte rookwolk in de garage maar ook in het huis van de afwezige bewoonster. Het vuur in de garage was al vanzelf gedoofd. Een politieagent die een hondje in de woning opmerkte, sloeg een ruit in en kon het diertje redden. Een parkiet bleef evenwel in de brand. Als gevolg van de hevige rookontwikkeling is de woning tijdelijk onbewoonbaar. De 67-jarige bewoonster kan bij familie terecht. De oorzaak van de brand blijkt van accidentele aard te zijn.