Rekruut weggepest bij defensie: “Het leger is de KU Leuven niet”

Sint-Truiden -

Publieke vernederingen, ’s nachts de stuipen op het lijf jagen en diefstallen. Het is een greep uit de pesterijen die een kandidaat-onderofficier aan Saffraanberg in Sint-Truiden moest ondergaan. Zeven verdachten stonden vrijdag voor pesterijen en belaging terecht in de Hasseltse rechtbank. “Defensie is een aparte wereld.”