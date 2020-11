Australische estafetteploeg moet mogelijk olympische medailles van Londen inleveren

Bij een hertest van een bewaard staal van de zwemmer Brenton Rickard van de Olympische Spelen van 2012 is het verboden middel furosemide aangetroffen. Daardoor dreigt de Australische estafetteploeg 4x100m wisselslag de in Londen behaalde bronzen medaille te moeten inleveren.

Rickard kwam alleen in actie in de reeksen van de 4x100m vrij. In 2009 won hij met een wereldrecord goud op de 100 meter schoolslag op het WK in Rome.

Door de positieve test dreigt Australië voor het eerst in zijn olympische geschiedenis een medaille te verliezen vanwege dopinggebruik. Het Internationaal Sporttribunaal (TAS) zal de zaak behandelen. Een krant uit Melbourne meldt dat Rickard een e-mail heeft gestuurd naar zijn voormalige teamgenoten. Hij heeft het daarin over “zijn ergste nachtmerrie”. Naar eigen zeggen nam Rickard een week voor de wedstrijd vrij verkrijgbare medicatie.

Furosemide is verboden omdat het middel doping kan maskeren. Volgens de advocaten van Rickard werd slechts een “extreem kleine hoeveelheid” van het middel teruggevonden.