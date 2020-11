Volg de afscheidsrace van olympische vicekampioen Pieter Timmers straks live vanaf 16u

Straks, tussen 16 en 18 uur, zwemt Pieter Timmers de laatste wedstrijden van zijn zwemcarrière tijdens de International Swimming League (ISL) in Boedapest.

Dat is een internationale teamcompetitie, Timmers zwemt voor de New York Breakers, De vice-olympisch kampioen op de 100 meter vrije slag zou in normale omstandigheden zijn carrière op een passende manier afgesloten hebben tijdens de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. De COVID-19-pandemie gooide echter roet in het eten en zorgde voor een uitstel van de Spelen naar 2021. De wedstrijden zijn te volgen via https://island.isl.global/