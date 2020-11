Creahobby- en dierenbeurs gaat niet door

Lanaken - De maandelijkse creahobby- en dierenbeurs in Lanaken-centrum, gepland op zaterdag 7 november, gaat omwille van de coronacrisis niet door.

De vzw Watervogelbond uit Lanaken meldt dat haar maandelijkse creahobby- en dierenbeurs van zaterdag 7 november - op het pleintje bij het gemeentehuis - omwille van de coronacrisis niet zal plaatsvinden. Ook de beurs van zaterdag 5 december gaat niet door.

In normale omstandigheden vindt de markt elke eerste zaterdag van de maand plaats van 8 tot 12 uur in de voormiddag en is hij vrij toegankelijk voor alle belangstellenden.

Over de volgende beurzen is er dit ogenblik nog geen uitsluitsel.

(eva)

Info: Robert Vangelabbeek 0495 364904