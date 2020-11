De gevaarlijke verklaringen van Trump: “Als je mensen ophitst, komt er meer geweld”

De vrees voor geweld neemt met de dag toe in de VS. De veiligheidsdiensten bereiden zich voor op rellen en Joe Biden krijgt extra bescherming voor het geval hij de verkiezing zou winnen. President Trump en zijn entourage stoken de boel ondertussen alleen maar op. “Volstrekt onverantwoord”, noemen Amerikakenners het. “Als je mensen ophitst, komt er meer geweld.”

De lont zit in het kruitvat in de VS. In de staten waar nog stemmen geteld worden en Donald Trump nipt aan het winnen is – Pennsylvania bijvoorbeeld – troepen betogers samen aan verscheidene stembureaus ...