Volleybalcoach Vital Heynen besmet met corona

Vital Heynen (51) is besmet met het coronavirus. Dat maakte de Maaseikenaar, coach van Perugia en de nationale ploeg van Polen, zelf bekend via zijn social media.

De Italiaanse topclub Perugia krijgt het zwaar te verduren wat het coronavirus betreft. Eerder testten al twaalf spelers en één staflid positief. Nu is het dus ook de beurt aan Heynen. De Maaseikenaar vertoont milde symptomen.

“Bijna heel het team is positief op corona en niet ik? Misschien sta ik te ver van de groep. Sinds gisteren ben ik positief en heb ik milde symptomen. Ik heb een raar gevoel in mijn hoofd, maar dat heb ik altijd”, liet Heynen via Twitter weten.