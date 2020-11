Nieuw gemeenteraadslid in Wellen

Wellen - Kleine verschuiving in de gemeenteraad van Wellen vanaf deze maand. Raadslid Els Billen (sp.a-ROB) maakt plaats voor partijgenote Gerda Missotten.

Els Billen verhuist dit jaar nog van Wellen naar Hasselt. Daardoor kan ze niet langer in de lokale gemeenteraad zetelen. “Het was een heel fijne ervaring,” laat Els Billen zelf weten. “Ik had destijds überhaupt niet verwacht dat ik verkozen zou worden. Maar ik ben toch blij dat ik het gedaan heb.” De dertienvoudige Belgische Kampioene tafeltennis was in 2018 een verrassende kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen in Wellen. “Ook in Hasselt zal ik trouwens veel met sport bezig blijven.” Gerda Missotten zal eind deze maand plaats nemen in de gemeenteraad.