Trump beschuldigt Democraten openlijk van fraude en diefstal in warrige toespraak: tv-zenders breken speech af, Republikeinen vallen president af

Donald Trump heeft donderdagavond in de perszaal van het Witte Huis zijn eerste toespraak sinds zijn controversiële overwinningsspeech van woensdagochtend gehouden. En wat voor een toespraak. “Als je de wettelijke stemmen telt, win ik makkelijk”, klonk het bij een merkbaar vermoeide president. “Enkel als je illegale stemmen telt, kunnen ze de verkiezing nog van ons stelen. Het is fraude.” Het regende nadien kritiek, ook vanuit Republikeinse hoek, en verschillende tv-zenders braken de speech af.

Trump meent dat de “corrupte” Democraten zich in de verkiezingen mengen, omdat zijn voorsprong in sommige staten “plots” verdween. Over Pennsylvania en Georgia, waar nog geen winnaar is uitgeroepen, zei ...