De roze route, van Zuid naar Noord

Genk - Het nieuwe Genkse fietsnet is in gebruik. Vandaag fietsen we langs de roze route, van Caetsbeek tot Nieuwe Kempen. Dit is, met bijna 15 km, de langste van de routes. Ze brengt je vanuit het hart van het industrieterrein Genk-Zuid, via C-mine naar Labiomista.

Je vertrekt aan de Kaatsbeek, fietst onder de Henry Fordlaan door en over het mooie brede fietspad langs deze vierbaansweg. Dan is het even puzzelen om de roze pijlen te vinden, maar omdat je weet dat je over het kanaal moet valt dat best mee. Sta boven op de brug even stil en werp van daaruit een blik op het gigantische industrieterrein: dat is telkens weer indrukwekkend, zeker als je de zon in de rug hebt.

Kerken zijn altijd merktekens op zo'n route. Zo ook de Sint-Jozefkerk van Sledderlo, een sobere kerk uit baksteen met een vierkante toren. De fietsweg voert je vanuit de vallei van de Kaatsbeek bergop langs Tennisdel en als je even verder aan de begraafplaats op de Hoogstraat komt, weet je dat je ongeveer halfweg bent. Ook de Martinuskerk zie je van ver liggen. Ditmaal fiets je niet rond, maar door het Centrum en rijdt in de richting van Winterslag, waar de grote schachtbok van C-mine je al van ver uitnodigt. Je bezoekt C-mine niet, maar fietst verder noordwaarts en neemt de brug over de autosnelweg naar Labiomista, het rijk van Koen Vanmechelen. Opvallend is het nieuwe fietspad dat is aangelegd aan de Arbeidsstraat, waardoor je comfortabel en veilig de steile bergop van de spoorbrug vermijdt.



De roze route is een snelle verbindingsweg tussen Noord en Zuid, rechttoe, rechtaan. Voor wie vanuit Zwartberg, Winterslag of Centrum met de fiets wil gaan werken op het industrieterrein is dit natuurlijk een ideale verbinding. Maar het werkt ook omgekeerd. Je bent snel en veilig per fiets aan C-mine of Labiomista als je daar cultuur of natuur wil beleven.