Wie zijn Wolf, Koningin en Duiker nu echt?

Na wekenlange spanning is er vrijdagavond dé ontknoping in ‘The Masked Singer’. Dan komen we eindelijk te weten wie de eerste editie van het succesvolle format in Vlaanderen wint. En vooral, wie Wolf, Duiker en Koningin zijn. Eerst zingen ze elk een nieuw nummer en hun favoriete nummer uit de reeks, waarna al een eerste masker afvalt. Een face-off tussen de twee overblijvers beslist wie als winnaar het laatst zijn of haar masker mag afzetten. We zetten de hoofdverdachten nog eens op een rij.