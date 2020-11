Het voetbaltalent van René Schaeken was bijzonder groot, zo groot zelfs dat hij best hogerop had kunnen geraken. Maar het hart van René lag nu eenmaal bij zijn eigen Bolderberg FC, waar hij uiteindelijk zestig jaar lang bleef. Twee jaar geleden speelde Bolderberg plots kampioen, voor René een hoogtepunt waar hij bijna heel zijn leven aan had meegewerkt.