De langste etappe in deze Vuelta. In de slotweek. 230,8 kilometer, met onderweg vijf beklimmingen van derde categorie. Maar na 6 uur en 22 minuten op de fiets was een Hammenaar van 22 jaar de sterkste op de hellende finish in Puebla de Sanabria. “En zeggen dat ik er voor deze rit geen zin in had”, aldus Jasper Philipsen.