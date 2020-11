AA Gent zo goed als zeker uitgeschakeld in Europa League na fout van reservekeeper

Dan toch een beetje comedy keepers. AA Gent verloor met 2-1 van Rode Ster Belgrado en bij de tweede goal ging invallerskeeper Colin Coosemans in de fout. Balen, want de Buffalo’s knokten zich net een beetje in de match. Daardoor staanze nu met 0 op 9 troosteloos laatste in hun poule en is het Europese avontuur na drie wedstrijden zo goed als zeker voorbij.