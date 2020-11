Verschillende Europese landen tekenen dagrecords van coronabesmettingen op

Het coronavirus in Europa is weer helemaal terug. In verschillende landen werden opnieuw records opgetekend wat betreft besmettingen.

Europa is woensdag de regio met het hoogste aantal geregistreerde coronagevallen van de wereld geworden sinds de pandemie in december in China begon, zo blijkt donderdag uit een telling van het Franse persbureau AFP op basis van cijfers van de gezondheidsautoriteiten. Het continent telt ondertussen 11,6 miljoen besmettingen, waarvan ruim 293.000 overlijdens.

Europa is de jongste weken weer het epicentrum van de pandemie geworden, nadat de regio dat al in maart-april was geweest. De pandemie ging in de zomer wat liggen in de regio. Een overzicht van de recentste cijfers uit verschillende landen.

ITALIË

In Italië is het aantal nieuwe coronabesmettingen per dag naar een nieuw record gestegen. De gezondheidsautoriteiten registreerden donderdag meer dan 34.500 nieuwe besmettingen in 24 uur tijd. In totaal tellen de autoriteiten van het land met 60 miljoen inwoners nu bijna 825.000 besmettingen met het virus. Het aantal doden nam ook duidelijk toe tot 445 op één dag.

Om de tweede golf onder controle te krijgen, wordt vanaf vrijdag een nachtelijk uitgaansverbod van kracht. Voor verscheidene regio’s kondigde de regering in Rome een gedeeltelijke lockdown af.

FRANKRIJK

In Frankrijk is afgelopen etmaal een recordaantal van 58.046 nieuwe infecties met het coronavirus geteld, zo heeft directeur Jerôme Salmon van de nationale gezondheidsdienst donderdag bekendgemaakt.

Woensdag registreerde het land met zijn 67 miljoen inwoners 40.558 nog besmettingen. In totaal zijn al 1.601.367 personen geïnfecteerd geraakt. Op 24 uur tijd zijn bijna 540 patiënten op de afdeling intensieve zorg beland. Er overleden op een dag tijd nog eens 363 mensen aan COVID-19, tegen 385 woensdag. De ziekte kostte reeds het leven aan 39.037 mensen.

DUITSLAND

Ook in Duitsland werd er opnieuw een recordaantal besmettingen gemeld: er werden 19.990 nieuwe gevallen geregistreerd. De cijfers vrijgegeven door het Robert Koch Instituut (RKI) zijn de laatste in een reeks van steeds stijgende aantallen de afgelopen weken. Het vorige record was zaterdag, met 19.059 gevallen.

De autoriteiten waarschuwen echter dat er veel meer getest wordt dan tijdens de laatste piek van de ziekte in het land, een half jaar geleden, wat betekent dat het moeilijk met zekerheid te zeggen is dat de huidige cijfers inderdaad een nieuw record zijn.

Duitsland, dat tot het einde van de maand in lockdown is om de verspreiding van het virus te vertragen, heeft sinds het begin van de pandemie in totaal 597.583 infecties geregistreerd, terwijl 10.930 mensen zijn overleden.

NEDERLAND

In Nederland lijkt het wel de juiste richting uit te gaan. Het aantal besmettingen zakte er donderdag onder de 7.000. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend kwamen er 6.996 meldingen binnen van positieve tests. In het voorgaande etmaal ging het om 7.646 nieuwe gevallen.

Eerder deze week maakte het RIVM bekend dat het aantal nieuwe coronagevallen op weekbasis voor het eerst in twee maanden is gedaald. Het instituut waarschuwde echter ook dat de daling nog niet hard genoeg gaat en dat het aantal besmettelijke personen hoog blijft.

Voor de tweede dag op rij daalde het aantal coronapatiënten in hospitalen. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2.512 mensen op de verpleegafdelingen en intensive cares, 60 minder dan op woensdag en 141 minder dan op dinsdag.