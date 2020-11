Vrijdag en zaterdag kondigen zich aan als topdagen voor iedereen die graag grote hordes kraanvogels ziet overtrekken. Ook in Limburg. Door de aangekondigde oostenwind lijken de majestueuze vogels tijdens hun reis zuidwaarts over onze gouw te trekken.

De laatste dagen was het al genieten van de doortocht van grote groepen kraanvogels in de Oostkantons. “Woensdag passeerden daar op een dag tussen de 15.000 en 20.000 kraanvogels. Dat is wat we de komende ...