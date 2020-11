Ham -

“Het is een financiële catastrofe.” Dat hoorden we vanmiddag bij tuincentrum Floralux in Ham. De winkel mag openblijven tijdens de tweede lockdown, maar wel in erg beperkte mate. Zo mogen er geen kerstartikelen meer verkocht worden. En dat net nu juist heel veel mensen de kerstsfeer extra vroeg in huis willen halen.