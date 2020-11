Maatregelen versoepelen na minder besmettingen? “Forget it”, zegt Van Ranst

Eindelijk. De coronacijfers dalen. Toch die van de besmettingen. De piek lijkt bereikt, de curve begint af te vlakken. En dat doet dromen. Van een versoepeling van de maatregelen. Van een gezellige kerst met een feestje waarvan je na middernacht nog kan terugkeren naar huis. Of blijft dat een droom? “Begin alsjeblief nu nog niet te spreken van versoepelingen. Laat ons die fout niet opnieuw maken”, zegt viroloog Marc Van Ranst.

De cijfers zijn duidelijk en hoopgevend: tussen 26 oktober en 1 november werden er gemiddeld 14.092 besmettingen per dag genoteerd. Dat is een daling met 6 procent in vergelijking met een week eerder ...