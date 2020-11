Hasselt / Diepenbeek / Zonhoven / Halen / Lummen / Herk-de-Stad -

De politie Regio Hoofdstad heeft tussen begin september en eind oktober 668 aanhangwagens aan containerparken gecontroleerd. 56% (374) waren niet in orde. De top drie van de meest voorkomende gebreken waren het ontbreken of niet werken van de lichten, standlichten of reflectors, het ontbreken van chassisnummer of identificatieplaatje en de reproductie van de nummerplaat.