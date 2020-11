UITSLAG ETAPPE 15 VUELTA. IJzersterke Jasper Philipsen wint langste etappe in de Vuelta

Jasper Philipsen (22) won de vijftiende rit in de Vuelta, van Mos naar Puebla de Sanabria. De Belg van UAE Emirates was op de hellende aankomst sterker dan Pascal Ackermann en Jannik Steimle, nadat Mattia Cattaneo, de overblijver van een vluchtersgroep, op 3,4 km van de finish werd gegrepen. Primoz Roglic blijft leider.

Leiderstrui: Primoz Roglic

Puntentrui: Primoz Roglic

Bergtrui: Guillaume Martin

Witte trui: Enric Mas

Hoe kwam de zege tot stand?

Na tal van pogingen vormde zich een kopgroep na de eerste helling van de dag, de Alto de San Amaro. Tien renners reden weg en daarbij opnieuw tweevoudig ritwinnaar Tim Wellens (Lotto-Soudal. De andere namen: Nicholas Schultz en Robert Stannard (Mitchelton- Scott), Luis León Sánchez en Alex Aranburu (Astana), Robert Power en Mark Donovan (Sunweb), Mattia Cattaneo (Deceuninck Quick-Step), José Joaquín Rojas (Movistar) en Rui Costa (UAE Team Emirates). Een trio maakte nog de sprong: Guillaume Martin (Cofidis), Jonathan Lastra (Caja Rural) en Julien Simon (Total Direct Energie). De dertien ietsten meer dan vijf minuten bijeen, maar toen begon Bora-Hansgrohe te achtervolgen in het peloton. Toen de voorsprong slonk naar twee minuten, op zo’n 54 km van de finish, liet Wellens het vooraan lopen. Net voor de laatste beklimming, de Alto de Padornelo, naderde het peloton tot op één minuut. Het sein voor Cattaneo om zijn kompanen in de steek te laten. Hij vergrootte zijn voorsprong op het peloton, waaruit de Zwitser Gino Mader (NTT) wegsprong en op en over de andere vluchters ging. Na de top begon Bora-hansgrohe weer te jagen. Mader werd weer gegrepen en ook Cattaneo was er op 3,4 km van de finish aan voor de moeite. Op een hellende aankomst was Jasper Philipsen duidelijk de sterkste, voor Pascal Ackermann en Jannik Steimle.

Wat deden de favorieten?

Die hielden zich gedeisd. Het was Bora-Hansgrohe dat de achtervolging leidde op de vluchters en op de hellingen werd een strak tempo gereden, maar werd er geen oorlog gemaakt.

Hoe deden de Belgen het?

De vijfde profzege voor Jasper Philipsen en voorlopig zijn mooiste. Eerder dit seizoen won hij al een rit in de Ronde van de Limousin en de BinckBank Tour. Vorig jaar won hij een rit in de Tour Down Under en twee jaar geleden, als belofte, een rit in de Amerikaanse Tour of Utah.

Als aanvaller was het dus opnieuw Tim Wellens die zich in de kijker reed, maar de Belg liet zich uit de kopgroep wegzakken toen bleek dat het peloton de kloof zou kunnen dichten. Dat bleek een verkeerde gok, want finaal bleef Cattaneo toch over. Maar wellicht voelde de Limburger dat hij, daags na zijn tweede zege, niet de benen had om te winnen.

Gerben Thijssen gaf al vroeg in de rit op. De 22-jarige sprinter van Lotto-Soudal eindigde gisteren al allerlaatste en kampt met maag- en darmproblemen. Jammer voor de Limburger, die zich in zijn eerste grote ronde liet opmerken met een tweede en vijfde plaats.

Nog iets dat u moet weten?

Er lijkt wel een vloek te rusten op de honderdste zege in een grote ronde van CEO Patrick Lefevere. Precies een week werd de jubileumzege gefnuikt na de declassering van Sam Bennett. Nu was de langste rit in deze Vuelta drie kilometer te lang voor Mattia Cattaneo.

Naast Thijssen hielden ook Pim Ligthart (Total-Direct Energie) en Harry Tanfield (AG2R) het voor bekeken. AG2R houdt nog maar drie renners over in deze Vuelta: Clément Champoussin, Dorian Godon en Nans Peters. Eerder gaven al Mathias Fränk, Alexandre Geniez, Quentin Jauregui en Axel Domont er de brui aan.

Dat heet gelukkig zijn.

Foto: Photo News