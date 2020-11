Sander Gillé en Joran Vliegen, afgelopen weekend nog toernooiwinnaars in Nur-Sultan, werden donderdag op het Masters 1.000 in Parijs (3.343.725 euro) uitgeschakeld in de tweede ronde van het dubbelspel. Het Belgische duo moest na 1 uur en 18 minuten het hoofd buigen voor de Kroaat Mate Pavic en de Braziliaan Bruno Soares. Het werd 6-4 en 7-6 (7/3).