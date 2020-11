Pro League heeft oplossing voor overvolle kalender: voortaan ook competitiewedstrijden op dagen met Europees voetbal

Door het stijgend aantal coronabesmettingen bij de clubs werden de afgelopen weken al tal van wedstrijden in de Jupiler Pro League uitgesteld. Om voldoende uitwijkmogelijkheden te voorzien, is in samenspraak met de kalendermanager beslist dat nu ook op dagen met Europees voetbal wedstrijden kunnen worden gespeeld. Daarnaast is het ook mogelijk dat een club in één en hetzelfde weekend een wedstrijd op maandag én op vrijdag moet afwerken.

Onder meer Moeskroen werd de afgelopen weken fel getroffen door het coronavirus. De club zag zijn wedstrijden tegen Cercle Brugge en Sint-Truiden uitgesteld en diende intussen ook een verzoek in om hetzelfde te doen met de match tegen OH Leuven. Een beslissing daarover moet nog vallen.

De Pro League heeft voor die uitgestelde wedstrijden een aantal inhaaldata voorzien tussen eind december en begin januari, maar omdat het het aantal wedstrijden in die periode wil beperken is het voor clubs die niet Europees spelen nu ook mogelijk om hun inhaalwedstrijden op een dag met Europees voetbal af te werken, zij het dan op een vroeger uur. Lees: vóór de wedstrijden in de Champions League en Europa League.

Daarnaast kan het voortaan ook dat clubs twee wedstrijden in één weekend moeten afwerken: de ene op vrijdag- en de andere op maandagavond.

Als deze scenario’s voor één van beide clubs niet mogelijk zouden zijn, wordt gezocht naar een datum tijdens de winterstop.