CM-kantoor sluit de deuren

Heers - De Christelijke Mutualiteit heeft het CM-kantoor op de Nieuwe Steenweg in Heers gesloten.

“Sinds corona werkten we enkel nog op afspraak en er kwamen amper nog mensen langs in deze kantoor. Ze willen liever niet in een wachtzaal zitten”, zo vertelt stafmedewerker Heidi Velle. “We stellen ook vast dat de dienstverlening is verschoven naar contacten via telefoon en e-mail en dus zetten daar we nu maximaal op in.” Ook in Alken en Nieuwerkerken blijven de deuren van het CM-kantoor dicht.

Als er toch persoonlijk contact nodig is, kan je een afspraak in de grotere centrumkantoren in Sint-Truiden of Tongeren. “Indien mobiliteit een probleem is, zoeken wij steeds een oplossing op maat van de klant. Vaak is er wel een mantelzorger met wie de afspraken gemaakt kunnen worden. Daarnaast brengen onze maatschappelijk werkers in het zuiden van de provincie heel wat huisbezoeken bij de oudere en minder mobiele leden”, besluit Heidi Velle.

FrMi