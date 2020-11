Isabel Marant moet zich verantwoorden tegenover Mexicanen

Isabel Marant heeft niet bepaald een goede indruk gemaakt in Mexico. De Mexicaanse minister van Cultuur, Alejandra Frausto, is kwaad omdat de Franse ontwerpster in haar herfstcollectie inheemse ontwerpen inzet voor commerciële doeleinden.

Het Mexicaanse ministerie van Cultuur had woensdag vragen rond de nieuwste lijn van Isabel Marant. Het vindt dat de ontwerpster met haar label typische patronen uit inheemse Mexicaanse gemeenschappen toe-eigent. De creatie die problemen geeft, is een lange cape met strepen in grijze en bruine tinten ter waarde van 490 euro. Het design doet denken aan de kleding van de Purepecha-bevolking in de Mexicaanse staat Michoacan.

Frausto richtte zich in een brief tot Marant en eist een verklaring voor het gebruik van het patroon in kwestie. “Ik vraag u, mevrouw Isabel Marant, om publiekelijk uit te leggen op welke gronden u een collectief bezit privatiseert en hoe het gebruik ervan de betrokken gemeenschappen ten goede komt”, schreef ze.

“Sommige symbolen die je hebt gebruikt, hebben een diepe betekenis voor deze cultuur”, stond er nog. Frausto drong ook aan om de ambachtslieden te beschermen en correct te vergoeden ter compensatie. Het gelijknamige modehuis Isabel Marant reageerde nog niet op het verzoek.

Het is niet de eerste keer dat mevrouw Marant door Mexico op de vingers wordt getikt. In 2015 werd ze beschuldigd voor het cultureel toe-eigenen van de huipil in haar Etolie-collectie. Dat is een traditioneel kledingstuk dat wordt gedragen in Centraal-Mexico en Midden-Amerika. Toen werd Marant door de Mexicaanse stam uitgenodigd om bij hen langs te komen en met eigen ogen te aanschouwen hoe de vrouwen de traditionele gewaden maken.