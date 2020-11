Gemeente legt voetpad aan langs Heersestraat

Heers - De gemeente Heers is gestart met de aanleg van een voetpad langs de Heersestraat. “We willen er de veiligheid voor de voetgangers verhogen”, zegt burgemeester Kristof Pirard.

“In de Heersestraat, ter hoogte van de bocht richting Opheers, was er nog geen voetpad”, legt burgemeester Kristof Pirard uit. “Dat zorgde voor heel gevaarlijke situaties. Het voetpad wordt ook verder aangelegd richting Opheers. In totaal gaat het over een afstand van 300 meter.” De gemeente bekostigt deze werken zelf. De geraamde kostprijs bedraagt 20.000 euro.

Onderhandelingsfase

Op termijn zullen ook een gedeelte van de Middelheersestraat en de hele Opheersstraat aangepakt worden. “We zijn in onderhandeling met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om deze weg tot aan de grens met Oleye over te nemen en volledig te laten renoveren”, aldus burgemeester Pirard. “Dit stond tijdens deze legislatuur niet op de rol van het AWV om uit te voeren. Daarom hebben we ons rechtstreeks gericht aan minister van Mobiliteit Lydia Peeters en zij heeft hier positief op geantwoord. Zo zitten we nu dus in de onderhandelingsfase.”

FrMi