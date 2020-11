Dubbel zoveel Covid-overlijdens in Limburg op een week

Hasselt - Afgelopen week stierven er in Limburg 30 mensen met Covid-19. Dat zijn er dubbel zoveel dan de week daarvoor, toen er in onze provincie 14 Covid-overlijdens waren. Van die 30 Covid-overlijdens waren er 26 te betreuren in een ziekenhuis en 4 in een rusthuis.

De druk van de tweede coronagolf op de Limburgse ziekenhuizen blijft dag na dag toenemen. In de zeven Limburgse ziekenhuizen liggen er nu in totaal 282 Covid-patiënten, van wie er 79 op de dienst intensieve zorg verblijven. Daarmee is nu 55 procent van de intensieve Covid-bedden in Limburg bezet. Het ZOL in Genk, nog altijd het zwaarst getroffen ziekenhuis in Limburg, telt nu al 93 Covid-patiënten, van wie 25 op intensieve zorg. Jessa in Hasselt vangt 77 Covid-patiënten op, van wie er 28 op intensieve zorg verblijven. Sint-Franciscus in Heusden-Zolder telt 30 Covid-patiënten (6 op intensieve), AZ Vesalius in Tongeren 26 (5 op intensieve), Sint-Trudo in Sint-Truiden 21 (7 op intensieve), Noorderhart in Pelt 19 (5 op intensieve) en Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik 16 (3 op intensieve).

Rusthuizen

Tegelijk met de ziekenhuisopnames stijgt ook het aantal Covid-overlijdens in de Limburgse ziekenhuizen. Afgelopen week bezweken in de zeven Limburgse ziekenhuizen 26 patiënten met Covid-19. Dat zijn er meer dan dubbel zoveel dan de week daarvoor, toen er 11 Covid-overlijdens in onze ziekenhuizen waren. Ook in de Limburgse rusthuizen wordt de dodenbalans zwaarder. Afgelopen week lieten vier rusthuisbewoners met Covid-19 het leven, de week daarvoor waren er dat drie. In totaal stierven er afgelopen week dus 30 mensen met Covid-19 in Limburg. Het virus maakt daarmee steeds meer slachtoffers in deze tweede golf, al is de balans in Limburg nog altijd veel minder zwaar dan in de rest van het land. Over heel België stierven er afgelopen week immers 1.027 mensen met Covid-19. Dat zijn er gemiddeld 147 per dag.

Curve vlakt verder af

Ondertussen vlakt de coronacurve wel verder af in Limburg. Afgelopen week waren er in Limburg 3.016 nieuwe coronabesmettingen. Daarmee daalt het aantal nieuwe besmettingen op een week tijd in Limburg met 126, oftewel een afname met 4 procent. De R-waarde bedraagt in Limburg nu 0,953. Dat dat cijfer onder de 1 duikt is goed nieuws, want het betekent dat de coronaepidemie niet langer verder groeit in Limburg.